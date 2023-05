Nous vous en parlions il y a quelques jours : World of Goo, hybride entre Lemmings, Bridge Constructor et Human Fall Flat, revient sur iOS dans une version remaster de toute « beaaaaauté ! ». Graphismes HD, affichage adapté aux grands écrans des iPhone modernes, jouabilité encore affinée, ce World of Goo Remastered (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est toujours le même chef d’oeuvre indé… mais en mieux ! Pour rappel, World of Goo est un puzzle game qui repose essentiellement sur un moteur physique pointu, l’objectif étant de connecter les Goo, de petits êtres étranges, afin de créer des passerelles et autres structures qui leur permettront de passer les différents niveaux. C’est mignon, c’est intelligent, et certains niveaux sont de véritables casse-tête qui demanderont de réfléchir « out of the box ».

Seul bémol donc, il faudra obligatoirement disposer d’un abonnement Netflix pour en profiter, le jeu débarquant dans le catalogue Netflix Games (de plus en plus fourni). Hormis ce détail, World of Goo Remastered est une excellente pioche.