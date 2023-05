Les ventes d’iPad ne se portent pas au mieux depuis quelques trimestres, mais il existe un pays dans le monde où les ventes d’iPad n’ont jamais été aussi élevées : la Chine. Le nouveau rapport trimestriel de Canalys indique en effet que les ventes d’iPad ont rien moins que doublé lors du Q1 2023. Grâce à cette forte poussée des ventes, la part de marché de l’iPad en Chine passe de 13% à 38,4% de Pdm ! L’iPad profite aussi du fort rebond chinois du marché de la tablette, qui a progressé de 38% sur le trimestre. Apple a vendu 2,478 millions d’iPad en chine sur le Q1, soit une croissance de 106,4% en un an ! Huawei est à la seconde place du marché chinois avec 17,6% de Pdm. Honor bondit à la troisième place (700 000 unités écoulées) grâce à une croissance explosive de ses ventes de +66,5%.

« La progression des tablettes dans la région augmente avec une gamme d’appareils diversifiés et abordables facilement disponibles », a ainsi déclaré Emma Xu, analyste chez Canalys. « Les fournisseurs innovent désormais pour apporter des améliorations axées sur la productivité, y compris l’utilisation d’accessoires tels que des claviers, des stylets et des applications qui permettent de soutenir le travail et les études. Cela a renforcé l’importance des tablettes en tant que pilier clé dans les stratégies d’écosystème d’appareils plus larges et contribue à garantir que les fournisseurs peuvent puiser dans une demande future émanant des consommateurs, des entreprises et du secteur de l’éducation. »