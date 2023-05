Apple a commencé à envoyer les cadeaux aux vainqueurs du Swift Student Challenge de la WWDC 2023. Cela comprend notamment une paire d’AirPods Pro.

Les cadeaux pour les vainqueurs sont une paire d’AirPods Pro, un sweat à l’effigie de la WWDC 2023 et des pin’s. Chaque gagnant reçoit également un message de félicitations de la part d’Apple.

Félicitations ! Vous avez franchi un nouveau palier. Vous êtes un gagnant confirmé du Swift Student Challenge de la WWDC 2023. L’application que vous avez créée témoigne de votre engagement en matière de codage et d’idéation, des valeurs que nous défendons chez Apple. C’est pourquoi nous sommes ravis de vous remettre la récompense exclusive et bien méritée de cette année. Nous admirons votre passion et votre utilisation des technologies Apple, et nous sommes impatients de voir comment vous allez continuer à coder de nouveaux mondes.

I have received my #WWDC23 sweatshirt, AirPods Pro, and pin set from winning Apple’s #SwiftStudentChallenge for the second time! 🎊🎉🥳

I am so thankful to Apple for this chance to create something wonderful! 👨🏼‍💻

Congratulations to all winners! 🙌🏼 pic.twitter.com/ZvWZXtzCpE

