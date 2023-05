Il faut s’attendre à plusieurs améliorations avec iOS 17 et l’une d’entre elles concernera AirPlay. Apple veut proposer un support amélioré, notamment au niveau des hôtels.

Selon Bloomberg, Apple a eu des discussions avec des hôtels et d’autres endroits qui proposent des téléviseurs et des haut-parleurs, visant à permettre aux utilisateurs de diffuser plus facilement des fichiers vidéo et audio sur des appareils qu’ils ne possèdent pas. Cela passerait ainsi par AirPlay.

De nombreux hôtels, par exemple, proposent actuellement une intégration avec des fonctions de diffusion similaires de Google. Apple semble espérer exploiter ce marché pour étendre la disponibilité d’AirPlay à de nouveaux endroits pour les utilisateurs.

D’autre part, l’application Cartes (Wallet) va avoir le droit à des changements significatifs avec iOS 17, bien que les détails ne soient pas communiqués ici. Il y aura également des améliorations pour les services de localisation utilisés avec l’application Localiser, ainsi que pour SharePlay, la fonctionnalité qui permet de regarder des contenus avec la famille et les amis lors d’un appel FaceTime.

Il est également question de transformer les iPhone verrouillés en écrans connectés pour afficher des informations, comme les rendez-vous du calendrier, la météo, les notifications et d’autres données. Plus de détails sont à retrouver sur cet article.

Apple annoncera iOS 17 le 5 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2023.