Apple a mis à jour son refurb avec l’arrivée de plusieurs modèles de Mac reconditionnés, à savoir le Mac mini M2 et les MacBook Pro avec les puces M2 Pro et M2 Max. C’était le cas aux États-Unis il y a quelques jours, c’est maintenant au tour de la France.

Le Mac mini M2 de base (256 Go de stockage et 8 Go de RAM) est disponible en reconditionné pour 589€, au lieu de 699€ neuf, ce qui représente une économie de 110€, soit un peu plus de 15% de remise. Il y a également d’autres configurations pour ceux qui veulent davantage de RAM ou de stockage. Le modèle avec 256 Go de stockage et 16 Go de RAM est à 779€ au lieu de 929€. Avec 8 Go de RAM, on retrouve le modèle avec 512 Go de stockage à 789€ au lieu de 929€ et le modèle avec 1 To à 979€ au lieu de 1 159€.

Du côté du MacBook Pro, le modèle de 14 pouces avec la puce M2 Pro est proposé à partir de 2 039€ au lieu de 2 399€, soit une économie de 360€, représentant une remise de 15%. Il y a aussi le modèle avec puce M2 Max à partir de 3 139€ au lieu de 3 699€. En passant sur l’écran de 16 pouces, le modèle M2 Pro commence à 2 549€ au lieu de 2 999€ et le modèle M2 Max à 3 592€ au lieu de 4 199€.