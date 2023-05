Apple propose aujourd’hui une mise à jour de son application Apple Developer afin d’être prêt pour la WWDC 2023. La conférence aura lieu du 5 au 9 juin cette année.

L’application permet de rester au courant des dernières informations techniques et communautaires, de parcourir les actualités, les articles, les témoignages de développeurs et les vidéos d’information, tout comme elle permet de rattraper les vidéos des événements. Il est aussi possible de les télécharger pour les regarder hors-ligne.

« Explorez tout ce que la WWDC 2023 a à offrir, y compris les vidéos des sessions, les activités dans Slack, les laboratoires individuels, et plus encore », indique Apple dans ses notes pour la mise à jour. Le groupe en a profité pour ajouter des actions au menu du bouton Partager de la barre d’outils, telles que la copie d’un lien vers une session. De plus, plusieurs bugs ont été corrigés.

L’application Apple Developer est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Pour rappel, la date à retenir pour le grand public est le 5 juin. Il y aura la keynote à 19 heures (heure française) où seront annoncés iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17. Il faut aussi s’attendre à quelques annonces matérielles, dont le casque de réalité mixte Reality Pro et le MacBook Air de 15 pouces.