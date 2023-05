L’acteur Brent Sexton, bien connu pour ses rôles dans les séries Deadwood ou The Killing, poursuit Apple en justice pour une raison bien particulière… et liée au Covid-19. Sexton accuse en effet Apple de l’avoir écarté d’un rôle après une audition pour une série Apple TV+, parce que ce dernier avait refusé de se faire vacciner pour raison médicale. Pour rappel, la firme de Cupertino a en effet rendu la vaccination anti-Covid obligatoire pour les staffs de tournage ainsi que les acteurs des productions Apple TV+.

Brent Sexton devait initialement interpréter le rôle du président Andrew Johnson, l’un des personnages principaux de la série Apple TV+Manhunt portant sur la traque de John Wilkes Booth, l’assassin du président Lincoln. Quelques jours après son audition (réussie) pour le rôle, Brent Sexton a indiqué à la production de Manhunt qu’il n’était pas vacciné contre le Covid-19 pour des raisons médicales extrêmement sérieuses, à savoir une insuffisance de plaquettes (anémie). Malgré ces explications et une note du médecin, Apple a demandé à l’acteur de se faire vacciner sans quoi le rôle lui serait retiré. Sexton a maintenu son refus, et Apple lui a donc retiré le rôle ainsi que la promesse de jouer dans 7 des 10 épisodes de la série Manhunt. L’acteur estime avoir perdu pas moins de 600 000 dollars à cause de cette affaire, soit le montant de son cachet pour les 7 épisodes.

La plainte déposée par Sexton rappelle aussi que l’État de Georgie (où devait se dérouler le tournage de Manhunt) interdisait alors les politiques de vaccination obligatoire contre le coronavirus.