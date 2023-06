Un an après la présentation à la WWDC 2022, le jeu No Man’s Sky conçu par Hello Games débarque sur Mac. Il est désormais possible de le télécharger et d’y jouer. Et si vous avez déjà acheté la version PC, vous avez le droit à la version Mac sans frais supplémentaires.

No Man’s Sky débarque sur Mac

Inspiré par l’aventure et l’imagination que l’on retrouve dans les films de science-fiction classique, No Man’s Sky présente une galaxie à explorer, remplie de planètes et de formes de vie uniques, dans un environnement bourré de danger et d’action.

Dans le jeu, chaque étoile est la lumière d’un soleil lointain, en orbite duquel se trouvent des planètes pleines de vie. Et vous pouvez aller où vous voulez. Volez sans interruption de l’espace à la surface des planètes, sans écran de chargement ni limite.

Voici comment Hello Games décrit son jeu :

Attendez-vous à des temps de chargement rapides grâce au SSD interne du Mac. Des performances constantes sur toute la gamme de Mac sont possibles car nous sommes l’un des premiers titres à prendre en charge l’upscaling MetalFX (temporel et spatial). La prise en charge de Metal 3 permet à No Man’s Sky d’obtenir des graphismes de qualité console tout en préservant l’autonomie sur les ordinateurs portables et les appareils d’entrée de gamme.

Pour y jouer, il faut avoir un Mac avec au minimum un processeur Intel i5, la Radeon Pro 570X (4 Go), 8 Go de RAM et 15 Go d’espace de stockage disponible. Ou bien il faut un Mac avec une puce Apple Silicon (M1/M2). Pour ce qui est du système d’exploitation, il faut macOS Monterey 12.3 au minimum.

No Man’s Sky pour Mac est disponible à l’achat sur Steam au prix 59,99€. Et élément intéressant : il y a le support du cross-play avec les versions Xbox, PlayStation PC et les supports VR (réalité augmentée).

Bientôt sur le casque VR d’Apple ?

Comme dit précédemment, le jeu existe aussi en réalité virtuelle. Et comme on le sait, Apple présentera son casque de réalité mixte à la WWDC. Peut-on s’attendre à voir le jeu débarquer sur ce support ? Ce n’est pas impossible, étant donné que le studio Hello Games a récemment fait du teasing à ce sujet.