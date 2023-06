Le jeu Stray du studio français BlueTwelve Studio, dans lequel le joueur incarne un chat, va débarquer sur Mac. Il est déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC. Il se trouve qu’il a connu un joli succès.

Stray est un jeu d’aventure où l’on incarne un chat en vue à la troisième personne. L’action se déroule sous les néons des ruelles d’une cyber-cité en déclin et dans les décors glauques de ses recoins les plus miteux. Explorez les environs, défendez-vous contre des menaces inattendues et résolvez les énigmes de ce lieu inhospitalier qui n’héberge que de modestes droïdes et des créatures dangereuses.

Le titre a reçu plusieurs récompenses, dont le prix du jeu PlayStation de l’année aux 40e Golden Joystick Awards. Il a également été nommé à six reprises aux Game Awards 2022 (les « Oscars du jeu vidéo ») et a notamment remporté le prix du meilleur jeu indépendant. Citons aussi la cérémonie française Pégase, où il a remporté les prix du meilleur jeu vidéo et du meilleur jeu vidéo indépendant.

Il n’y a pour le moment aucune information concernant la date de sortie précise de Stray sur Mac. Nous savons seulement qu’il faudra au minimum avoir un Mac avec une puce M1 ou M2. Ceux avec un Mac disposant d’un processeur Intel sont mis de côté.

On notera que les annonces de jeux pour Mac se multiplient. Pas plus tard que tout à l’heure, No Man’s Sky a vu le jour sur macOS. Qui sera le prochain ?