Apple ne propose pas encore un iPhone pliable, alors que les smartphones pliables sous Android commencent à être de plus en plus nombreux chez Samsung et d’autres constructeurs. Motorola est présent sur ce marché avec son Razr pliable et la marque assure que 20% de ses clients avaient auparavant un iPhone.

« C’est certainement la famille pour laquelle nous avons le plus grand nombre d’utilisateurs d’iPhone », a déclaré Allison Yi, responsable des opérations produit chez Motorola en Amérique du Nord, auprès de CNET.

Les téléphones pliables ne représentent encore qu’un fragment du marché mondial des smartphones, mais cette catégorie connaît une croissance rapide, les constructeurs étant à la recherche de la prochaine évolution majeure du téléphone portable. Le cabinet d’études IDC estime que les livraisons mondiales de téléphones pliables augmenteront de plus de 50% en 2023 par rapport à 2022. La gamme Razr de Motorola est surtout concurrencée par la gamme Galaxy Z Flip de Samsung, bien que le constructeur coréen n’ait pas communiqué ses chiffres de vente pour préciser son pourcentage de conversion à l’iPhone.

Dans le cas d’Apple, les rumeurs font état que des produits pliables sont en préparation. Il serait question d’un iPhone, d’un iPad et même d’un MacBook. Dans le cas de l’iPhone, des brevets suggèrent un écran qui se replie sur lui-même, et d’autres montrent un modèle avec deux écrans. Mais il va falloir un peu patienter avant de découvrir tout cela.