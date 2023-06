Un supposé benchmark du casque Reality Pro d’Apple a fait son apparition sur Geekbench, mais il faut faire attention puisqu’il n’est pas authentique.

Le benchmark a fait son apparition hier soir avec un appareil nommé « Reality » qui a pour identifiant Reality1,1, comme système d’exploitation xrOS 1.0 (build 43E66EA) et comme processeur Apple X1 avec 12 cœurs, dont huit cœurs dédiés pour un usage et quatre cœurs pour un autre usage. La séparation s’explique normalement quand il y a X cœurs efficients et X cœurs performants.

Les résultats du test indiquent que le supposé casque a obtenu un score de 141 585, ce qui serait plus que notable si c’était vrai. Mais ça ne l’est pas.

Les rumeurs ont déjà indiqué que le casque AR/VR d’Apple aura des performances comparables à celles de la puce M2 de base. Les résultats du benchmark montrent des performances qui sont identiques à la puce M2 Max dans le MacBook Pro. Ce n’est donc pas possible.

Aussi, il n’existe pas d’application Geekbench sur xrOS, la plateforme du casque, tout simplement parce qu’Apple n’a encore rien officialisé publiquement et que les développeurs ne peuvent pas encore créer des applications dédiées.

L’avantage avec le benchmark ici est que Geekbench a bien compris qu’il s’agissait d’un faux résultat. « Ce résultat a été signalé comme inexact », peut-on lire sur un bandeau rouge.

Apple annoncera officiellement son casque de réalité mixte le 5 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2023.