Apple vient de fermer l’Apple Store en ligne, quelques heures avant le début de la WWDC 2023. Cela arrive régulièrement avant les keynotes et signifie généralement qu’il y aura de nouveaux produits.

Si l’on en croit les rumeurs, Apple annonce aujourd’hui de nouveaux Mac. Il serait question d’un MacBook Air de 15 pouces. Il faut s’attendre à ce que ce soit un équivalent du modèle existant de 13 pouces, avant avec une dalle de 15 pouces. Tout le reste (design, puce M2, ports, etc) devrait être identique.

Aussi, Apple annoncerait une nouvelle version du Mac Studio. L’ordinateur de bureau devrait logiquement embarquer les puces M2 Pro et M2 Max, étant donné que la version actuelle propose les puces M1 Pro et M2 Max.

Une autre annonce matérielle aujourd’hui sera le casque de réalité mixte Reality Pro. Mais il ne faut pas s’attendre à une disponibilité aujourd’hui. En effet, Apple se chargerait seulement de le présenter, la commercialisation n’interviendrait pas avant la fin de l’année.

La keynote de la WWDC 2023 débutera à 19 heures (heure française). Il sera possible de la suivre en direct sur iPhoneAddict depuis notre page dédiée disponible à cette adresse ou depuis notre application iAddict sur iOS via l’onglet Keynote. Il y aura d’autres annonces au programme, dont iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17.