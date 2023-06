Apple a déjà annoncé les principales nouveautés d’iOS 17 et c’est maintenant l’occasion d’en découvrir d’autres, dont le fondu entre les morceaux sur Apple Music. C’est en réalité également disponible sur l’application Musique en général pour ceux qui écoutent leurs musiques en local.

Au moment d’ouvrir l’application Musique sur iOS 17, un pop-up apparaît indiquant que le fondu entre les morceaux est maintenant disponible. « Passez en douceur d’un morceau à l’autre pour que la musique ne s’arrête jamais », peut-on lire. Effectivement, cette fonction permet d’avoir une transition entre deux musiques, au lieu d’une coupure nette à la fin de la première chanson.

Pour l’anecdote, cette fonctionnalité est déjà disponible sur l’application Apple Music du côté d’Android, et ce depuis un moment maintenant. Il n’a jamais été précisé pourquoi les utilisateurs d’iOS ont dû attendre aussi longtemps pour l’avoir à leur tour. C’est surprenant d’ailleurs, Apple misant en général sur iOS puis sur Android, et non l’inverse.

Pour activer le fondu entre les morceaux, il faut se rendre dans Réglages > Musique et activer l’option dédiée. Attention toutefois parce que ça plante avec la première bêta d’iOS 17. En effet, l’application Réglage crashe dès que l’on active l’option. Il faut redémarrer son iPhone pour que l’application Réglages redevienne opérationnelle. Il faut espérer qu’Apple corrige le tir avec la bêta 2.

La bêta d’iOS 17 est pour l’instant disponible auprès des développeurs. Il y aura ensuite une bêta publique en juillet et la version finale à l’automne (septembre normalement).