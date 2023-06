Le casque de réalité mixte Vision Pro est maintenant officiel et Apple annonce aux développeurs qu’ils auront le droit à des kits de développement. Ils pourront ainsi tâter le terrain, notamment le système d’exploitation visionOS, et créer des applications dédiées.

Apple indique que des kits de développement seront proposés pour aider les développeurs à donner vie à leurs créations sur le Vision Pro et qu’ils offriront la possibilité de créer, d’itérer et de tester rapidement sur le casque. Les développeurs pourront faire une demande pour obtenir un kit, mais Apple n’a pas donné de détails sur la date de mise à disposition des kits.

Le dernier kit de développement proposé par Apple a été un Mac mini équipé d’une puce Apple en 2020. Il a été fourni aux développeurs pour les aider à passer d’Intel à Apple. Apple a vendu les Mac mini au prix de 500$, mais les développeurs devaient les renvoyer à la fin du programme de test.

Le processus devrait être similaire avec le Vision Pro, si ce n’est que le prix devrait être plus important. Pour rappel, Apple a annoncé que le prix pour le grand public sera de 3 499 dollars. On n’ose même pas imaginer le prix en Europe avec la conversion vers l’euro et l’ajout de la TVA (les prix indiqués en dollars sont hors taxe).

D’autre part, Apple propose des évaluations de la compatibilité du Vision Pro avec les applications existantes et offre aux développeurs la possibilité de visiter un espace de développement dédié au casque qui propose des démonstrations d’applications visionOS, iPadOS et iOS fonctionnant avec le casque. Les espaces seront ouverts à Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo.

Apple partagera en juillet d’autres dès sur le kit de développement.