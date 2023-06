OpenAI a mis à jour l’application officielle de ChatGPT sur iOS avec désormais le support natif pour l’iPad. Il était déjà possible d’utiliser l’application sur la tablette, mais on avait le droit à la version iPhone.

Peu d’autres changements ont été apportés à la version iPad, puisque l’interface de discussions et les options permettant de basculer entre GPT-3.5 et GPT-4 sont toujours présentes. OpenAI en a profité pour ajouter la prise en charge du glisser-déposer, de sorte que les messages peuvent maintenant être déplacés de l’interface du chat vers d’autres applications.

La mise à jour permet également d’appeler ChatGPT à partir de Siri et d’utiliser le chatbot avec la fonction Raccourcis d’Apple. Vous pouvez ainsi générer une requête ChatGPT dans l’application Raccourcis pour démarrer une nouvelle discussion et l’intégrer au système d’automatisation d’Apple.

L’application ChatGPT est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et, donc, iPad.

Pour rappel, utiliser ChatGPT est gratuit, que ce soit sur l’application iOS ou sur le Web. Vous pouvez converser avec le chatbot obtenir de nombreuses réponses grâce à son importante base de données, le tout en l’espace de quelques secondes à chaque fois. Vous pouvez aussi utiliser le micro, plutôt que taper du texte, c’est au choix. Et si vous êtes un abonné à ChatGPT Plus, vous avez accès à GPT-4, la dernière version en date de l’intelligence artificielle qui se veut plus performante. Autre élément : la synchronisation de l’historique avec la version Web.