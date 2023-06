Vision Pro, le casque de réalité mixte d’Apple, est maintenant officiel, tout comme son prix de 3 499 dollars. C’est un montant important et Apple le sait bien, d’où l’envie de lancer un modèle moins cher d’ici la fin de 2025, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Le casque moins cher pourrait se nommer Apple Vision ou Apple Vision One selon Gurman, bien que rien ne soit concret pour le moment. La vraie question est de savoir comment Apple va réussir à baisser le prix.

On peut s’attendre à ce que les performances soient moins importantes, tout comme d’autres éléments. Avec l’Apple Vision Pro, on retrouve les puces M2 et R1, ainsi que deux écrans 4K Micro-LED pour chaque œil et plusieurs capteurs.

Pour le modèle moins cher, Apple va probablement faire des ajustements sur la puissance, proposer des écrans avec une qualité inférieure et moins de capteurs. Le groupe pourrait également retirer l’audio spatial, poussant ainsi les consommateurs intéressés par cette caractéristique audio à utiliser des AirPods Pro. D’autre part, on peut s’attendre à des matériaux qui ne sont pas de la même qualité que ceux du casque existant.

En revanche, certains éléments devraient être conservés avec le casque moins cher, comme EyeSight qui permet de voir les yeux du porteur lorsque quelqu’un est à proximité, ainsi que le système de suivi des yeux et des mains. Ce sont des fonctionnalités essentielles.

Dans le même temps, Gurman annonce qu’Apple prépare le Vision Pro 2 qui, sans surprise, sera plus puissant que le modèle existant. Mais il n’y a pas d’autres informations.