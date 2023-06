Apple a beau avoir déjà annoncé et proposé la première bêta d’iOS 17, il n’est pas (encore) question de tirer un trait sur iOS 16. Justement, iOS 16.5.1 est en préparation et va bientôt voir le jour.

MacRumors a repéré plusieurs appareils tournant sur iOS 16.5.1 au niveau de ses logs. Cela signifie que des ingénieurs chez Apple ont des iPhone avec une version test de la prochaine mise à jour. Cela arrive régulièrement et cela permet justement de savoir quelle sera la prochaine mise à jour.

Il n’y a pour le moment aucune information concernant les changements à venir avec iOS 16.5.1. Mais on peut déjà se douter qu’il y aura uniquement des corrections de bugs et d’autres améliorations générales, et non des nouveautés. La disponibilité pourrait avoir lieu cette semaine ou la semaine prochaine.

Il est possible que l’un des correctifs concerne l’adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB 3 d’Apple. Celui-ci ne fonctionne plus depuis iOS 16.5, mais le bug a été corrigé avec la bêta d’iOS 16.6. On peut donc imaginer qu’Apple proposera bientôt le correctif avec iOS 16.5.1 afin de ne pas attendre la version finale d’iOS 16.6.

Selon les dernières données en date d’Apple, 81% des iPhone tournent sous iOS 16, 13% sont sous iOS 15 et 6% sur des versions antérieures. Il n’est pas précisé combien d’appareils tournent avec la bêta d’iOS 17.