Apple TV+ annonce aujourd’hui Carême, une nouvelle série dramatique française. Il y aura huit épisodes au total. La série s’inspire du livre Cooking for Kings: The Life of Antonin Carême, The First Celebrity Chef d’Ian Kelly.

La série Carême raconte l’histoire du premier chef cuisinier célèbre au monde, Antonin Carême, qui, après des débuts modestes à Paris, a atteint le sommet de la célébrité culinaire dans l’Europe de Napoléon. Alors qu’il ne rêve que de devenir le chef le plus célèbre du monde, son talent et ses ambitions attirent l’attention de politiciens renommés et puissants, qui l’utilisent comme espion pour la France.

Carême est un orphelin doté d’un talent culinaire, qui ne rêve que d’une chose : devenir le chef le plus célèbre du monde et donner des lettres de noblesse à un nouvel art, la Gastronomie. L’ambition de Carême attire l’attention de l’homme le plus machiavélique de son temps, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, qui a élevé la politique française au rang de grand art. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord piège Carême, qui pourrait devenir un grand chef, mais qui doit d’abord devenir un espion pour la France.

Benjamin Voisin incarne Antonin Carême, Jérémie Renier joue le politique Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord et Lyna Khoudri incarne Henriette, l’amante de Carême et la plus dangereuse des menaces.

La série, qui n’a pas encore de date de sortie, est créée par Ian Kelly, avec Davide Serino comme scénariste principal. Le principal réalisateur est Martin Bourboulon, qui a notamment réalisé les films Les Trois Mousquetaires : D’Artagnan et Eiffel.

Pour rappel, Apple TV+ propose déjà une série en partie française, à savoir Liaison avec Vincent Cassel et Eva Green.