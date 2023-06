Le nouveau Mac Pro avec la puce M2 Ultra étant disponible depuis aujourd’hui, nous avons le droit à un premier benchmark sur Geekbench, permettant de découvrir sa puissance.

Le benchmark montre que la puce M2 Ultra du Mac Pro obtient le score de 2 794 avec un cœur du processeur et 21 453 avec tous les cœurs. En comparaison, l’ancien Mac Pro le puissant, à savoir le modèle avec le processeur Intel W à 28 cœurs, obtenait 1 378 avec un cœur et 10 390 avec tous les cœurs. Les performances ont donc doublé avec un cœur (+103%) et tous les cœurs (+106%).

Apple propose ainsi un nouveau Mac Pro qui est deux fois plus puissant que l’ancien, tout en étant presque deux fois moins cher.

Pour rappel, il y avait déjà eu un benchmark pour la puce M2 Ultra qui concernait le Mac Studio. Et sans surprise, les performances entre le Mac Studio et le Mac Pro sont quasiment identiques.

Pour beaucoup de personnes, le Mac Studio M2 Ultra sera bien plus intéressant que le Mac Pro étant donné le prix (4 799€ vs 8 299€), pour avoir la même puissance à l’arrivée. Le Mac Pro a quelques différences, comme les ports PCI Express. Mais il est vrai que pour le reste, il peut être difficile de justifier un prix presque multiplié par deux par rapport au Mac Studio.