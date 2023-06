Le MacBook Air de 15 pouces est disponible avec plusieurs capacités de stockage, dont 256 Go avec le modèle de base. Malheureusement, le SSD de 256 Go est moins rapide que celui de 512 Go, 1 To et 2 To comme l’ont constaté certaines personnes. C’était déjà le cas avec le modèle de 13 pouces.

Un test réalisé par la chaîne YouTube Max Tech confirme une vitesse de lecture et d’écriture inférieure avec le MacBook Air de 15 pouces. Quelle est la raison ? La même que celle pour le MacBook Air de 13 pouces, ainsi que le MacBook Pro de 13 pouces et le Mac mini.

Apple a choisi de mettre un seul module de stockage dans le MacBook Air de 15 pouces avec 256 Go. Pour les autres modèles, on retrouve deux modules de stockage. Par exemple, le MacBook Air de 512 Go dispose de deux modules de 256 Go. Ce choix améliore les débits.

Dans le cas des MacBook Pro et Mac mini M2/M2 Pro/M2 Max, les vitesses sont respectivement autour de 3 150 Mb/s et de 3 000 Mb/s. Avec la génération précédente, le débit frôle les 4 000 Mb/s en écriture et 4 900 Mb/s en lecture.

Le MacBook Air de 15 pouces est disponible à partir de 1 599€ chez Apple. On le retrouve aussi à l’achat chez les revendeurs comme la Fnac, Darty, Boulanger et Amazon.