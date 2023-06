Apple a décidé de mettre un terme au support des anciens plug-ins de l’application Mail sur macOS Sonoma, ce qui va avoir un impact sur AltStore. Ce service permet d’installer des applications iOS sans passer par l’App Store.

Pour permettre d’autoriser l’installation des applications iOS sans passer par l’App Store, AltStore passe par un plug-in dédié dans l’application Mail. Cette méthode n’est toutefois plus valide avec macOS Sonoma (actuellement en bêta), il faudra donc une méthode alternative.

« Le plug-in Mail d’AltServer ne fonctionnera plus après la mise à jour, mais nous travaillons sur une nouvelle méthode que nous espérons publier bientôt », indique le compte Twitter d’AltStore. Rien ne change pour les utilisateurs sous Windows, où il y a déjà une méthode différente (sachant qu’Apple ne propose pas son application Mail sur le concurrent de macOS).

PSA: Confirmed in WWDC labs that legacy Mail plug-ins are NOT supported on macOS Sonoma. MailKit-based extensions are the only supported method going forward.

AltServer's Mail plug-in will no longer work once you update, but we're working on a new method we hope to release soon.

— AltStore.io (@altstoreio) June 14, 2023