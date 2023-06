Après Mark Zuckerberg, c’est Sundar Pichai, le patron de Google, qui réagit au Vision Pro, le casque de réalité mixte d’Apple annoncé lors de la WWDC 2023. Pour le coup, sa réaction est moins tranchante que celle du patron de Meta.

Bloomberg a demandé à Sundar Pichai ce qu’il pensait de l’Apple Vision Pro, ce à quoi le patron de Google a répondu :

Je ne l’ai littéralement pas utilisé ni vu, mais nous avons toujours pensé que l’informatique évoluerait au-delà des rectangles noirs. Nous aurons des expériences plus immersives. Je suis enthousiasmé par le potentiel de cette technologie.

Google n’est pas étranger au secteur de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Le groupe a lancé sa première plateforme réalité virtuelle, baptisée Cardboard, en 2014. Les utilisateurs devaient alors assembler un boîtier dans lequel était inséré un smartphone, faisant ainsi office de matériel principal du casque. Google a ensuite proposé la plateforme Daydream en 2016, avec un boîtier plus haut de gamme et la prise en charge de contrôleurs externes. Cependant, les deux plateformes n’ont pas connu un grand succès et ont été fermées respectivement en 2021 et 2019.

Pour sa part, Apple va commercialiser le Vision Pro au début de 2024 aux États-Unis avec un prix de 3 499 dollars. Le casque arrivera plus tard dans d’autres pays. Reste à savoir quel sera le prix en euros. On devrait facilement dépasser les 4 000 euros.