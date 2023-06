Mark Zuckerberg a pris la parole au sujet du Vision Pro, le premier casque de réalité mixte d’Apple annoncé à la WWDC 2023. Meta est déjà présent sur le terrain de la réalité virtuelle avec ses casques Quest.

Selon Mark Zuckerberg, l’Apple Vision Pro est sympathique, mais il n’y « pas de solutions magiques » auxquelles Meta n’a pas pensé. Le patron de Meta ajoute qu’il coûte sept fois plus cher que le casque Quest 3 annoncé il y a quelques jours.

Il pense réellement que l’annonce d’Apple montre une importante différence de valeurs entre les deux entreprises. Selon ses dires, Meta cherche à proposer des casques accessibles, là où Apple vise une niche avec un prix de 3 499$.

Voici la déclaration complète de Mark Zuckerberg auprès de The Verge :

Apple a finalement annoncé son casque, alors j’aimerais en parler un peu. J‘étais vraiment curieux de voir ce qu‘ils allaient livrer. Évidemment, je ne l’ai pas encore vu, donc j’en apprendrai plus lorsque nous jouerons avec et que nous verrons ce qui se passe et comment les gens l’utilisent.

D‘après ce que j‘ai vu initialement, je dirais que la bonne nouvelle est qu‘il n‘y a pas de solutions magiques aux contraintes des lois et de la physique que nos équipes n‘auraient pas déjà explorées et auxquelles elles n‘auraient pas pensé. Ils ont opté pour un écran à plus haute résolution, et entre cela et toute la technologie qu‘ils ont mise en place pour l‘alimenter, il coûte sept fois plus cher et nécessite maintenant tellement d‘énergie qu‘il faut une batterie et un câble pour l‘utiliser. Ils ont fait ce compromis en matière de design et cela peut avoir du sens pour les cas qu‘ils visent.

Mais je pense que leur annonce met vraiment en évidence la différence des valeurs et de la vision que nos entreprises apportent dans ce domaine, d‘une manière qui me semble très importante. Nous innovons pour faire en sorte que nos produits soient aussi accessibles et abordables que possible pour tout le monde, et c’est un élément essentiel de notre activité. Et nous avons vendu des dizaines de millions de Quest.

Plus important encore, notre vision du métavers et de la présence est fondamentalement sociale. Il s’agit de permettre aux gens d’interagir d’une nouvelle manière et de se sentir plus proches d’une nouvelle manière. Notre appareil permet également d’être actif et de faire des choses. En revanche, toutes les démonstrations présentées montrent une personne assise seule sur un canapé. Je veux dire que cela pourrait être la vision de l‘avenir de l‘informatique, mais ce n‘est pas celle que je veux. Il y a une vraie différence philosophique dans la façon dont nous abordons la question. En voyant ce qu‘ils proposent et comment ils vont rivaliser, je suis encore plus enthousiaste et, à bien des égards, optimiste quant à l‘importance et à la réussite de ce que nous faisons. Mais ce sera un voyage amusant.