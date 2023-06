La réalisatrice Victoria Bousis, à qui l’on doit le film récompensé “Tu Vivra, Mon Fils”, présentera prochainement au Siggraph la version XR de son métrage (à regarder donc sous un casque XR), une version issue d’une collaboration avec la société Unique Network. L’annonce de l’Apple Vision Pro a enthousiasmé la cinéaste, qui voit dans la VR un moyen plus « puissant et immersif » de présenter des histoires au grand public, et sans passer par les circuits classiques de la salle de cinéma.

Victoria Bousis

Victoria Bousis ajoute que « Ce casque révolutionnaire incarne le but même de la narration : enflammer nos sens, éveiller nos émotions et nous réengager au-delà de l’observation de l’histoire, dans la vie même de l’histoire. […] La narration immersive génère un impact physiologique et neurologique plus profond car elle intensifie vos sens et provoque des émotions complexes de joie, de chagrin, de culpabilité et d’autonomisation pour inspirer le changement, ce qui est moins possible via les médiums traditionnels. » Gageons qu’après une présentation du Vision Pro faisant la part belle au visionnage XR de films (en 2D ou 3D relief), Apple fera de la place aux cinéastes désireux de produire du contenu immersif. Bientôt “Tu Vivra, Mon Fils” dans Apple TV+ (XR) ?