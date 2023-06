Apple propose aujourd’hui la troisième bêta publique d’iOS 16.6 sur iPhone et d’iPadOS 16.6 sur iPad. Elle arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs.

Il ne faut pas s’attendre à beaucoup de changements avec iOS 16.6. Nous en sommes à la troisième bêta et il n’y a rien de particulier à se mettre sous la dent. Le seul changement remarqué est qu’iOS 16.6 prépare le terrain pour la vérification des clés de contact pour iMessage. Cela vient ajouter une sécurité supplémentaire, vous assurant que le contact avec qui vous parlez est réellement ce contact et non une personnelle malveillante qui se fait passer pour lui. Bien que l’option est présente dans la bêta, elle ne propose rien de particulier. Le fait de l’activer ne change rien.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques d’iOS 16, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la bêta 3 d’iOS 16.6. La version finale ne devrait pas tarder, bien qu’Apple ne donne pas encore une date de sortie.

Bien sûr, beaucoup de personnes se focalisent aujourd’hui sur iOS 17 plutôt qu’iOS 16.6. Cette mise à jour va connaître une phase de bêta tout au long de l’été, avant une disponibilité pour tous en version finale en septembre.

Du côté du Mac, Apple propose la troisième bêta publique pour macOS 13.5. Elle aussi arrive 24 heures après la version équivalente pour les développeurs.