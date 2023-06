En complément des informations sur l’amélioration de l’Ultra Wideband avec l’iPhone 15, Ming-Chi Kuo annonce que l’iPhone 16 de 2024 sera le premier téléphone d’Apple à supporter le Wi-Fi 7.

L’analyste bien renseigné explique que le support du Wi-Fi 7 avec l’iPhone 16 « sera plus propice à l’intégration par Apple des produits fonctionnant sur le même réseau local et offrira une meilleure expérience de l’écosystème ». Il fait notamment allusion au casque de réalité mixte Apple Vision Pro, présenté lors de la WWDC.

Avec le Wi-Fi 7 (802.11be), il est question d’un débit de données maximal à 46 Gb/s. Cela reste de la théorie toutefois. Dans la pratique, on est plus proche de 2 Gb/s. La taille du canal va jusqu’à 320 MHz. Les 320 MHz sont justement l’une des principales nouveautés de la norme pour toujours plus de débit. Bien sûr, il y a d’autres améliorations, comme une latence qui diminue et la modulation de l’amplitude de signal 4096-QAM OFDMA.

Voici ce qu’indique Netgear, spécialiste de produits sans fil :

La nouvelle génération de contenus AR et VR est encore plus passionnante. Le Wi-Fi 7 ouvre un monde de possibilités pour explorer de nouveaux mondes virtuels avec du contenu entièrement interactif. Avec des vitesses ultra-élevées et des niveaux de latence imperceptibles, les utilisateurs peuvent s’immerger dans ces mondes grâce à une réactivité réaliste et à de nouvelles technologies sensorielles qui améliorent l’expérience au-delà de nos imaginations les plus folles.

Ici, cela va surtout concerner le casque Apple Vision Pro.