Apple a pris son temps pour ouvrir un peu son jardin fermé, mais finalement on y est : sous iOS 17, un utilisateur pourra demander à Siri de jouer un morceau directement sur son HomePod, et ce pour toutes les apps tierces musicales installées sur l’iPhone ou l’iPad (radio, streaming, etc.). Cette grosse mise à jour de Siri et d’AirPlay corrige l’un des défauts les plus importants de l’écosystème autour du HomePod. Seule contrainte pour les développeurs d’apps tierces, il sera nécessaire d’intégrer au code de l’application l’API SiriKit. « Une fois que le HomePod traite une demande, une « intention » SiriKit est envoyée à l’iPhone, tandis que Siri démarre votre application et que le contenu AirPlay est renvoyé au haut-parleur » précise Apple.

La fonction de bascule des apps tierces vers le HomePod nécessite aussi que le HomePod ainsi que l’iPhone/iPad hébergeur de l’app soient connectés au même réseau Wi-Fi. Toutes les apps de type streaming musical, audiobooks, podcasts, radio, ou bien encore méditation sont susceptibles d’intégrer l’API SiriKit et donc de pouvoir « communiquer » avec le HomePod. Les commandes Siri ne se liment pas à lancer le flux sur le HomePod : il est possible de demander de jouer les morceaux d’un artiste précis, d’un album, d’un genre musical, etc. A noter que la mise à jour Siri et AirPlay concerne iOS 17 mais aussi iPadOS 17 et macOS Sonoma.