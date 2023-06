Free annonce aujourd’hui la mise à jour 1.4.0 pour ses Freebox Delta et One avec notamment l’ajout d’Apple TV+. Il y a aussi le support des partages Windows/SMB2 dans l’explorateur de fichiers et le support des skills visuelles Alexa comme « Alexa, lance Sons d’animaux ».

De fait, les clients avec une Freebox Delta ou One peuvent désormais accéder à Apple TV+ directement sur le décodeur de Free. Plus besoin de passer forcément par un autre appareil. Bien sûr, ceux qui ont déjà un accès via leur téléviseur connecté n’y verront pas un grand intérêt. Mais pour les autres, c’est intéressant.

Apple TV+ est en tout cas à l’honneur en France ces derniers temps. On l’a vu avec l’ajout du service de streaming dans les offres de Canal+. « En France, nous avons également conclu un accord avec Canal+. Nous en sommes très fiers. C’est un partenariat plutôt qu’une transaction, à mes yeux. Et c’est un accord à long terme », a récemment déclaré Tim Cook, le patron d’Apple.

De plus, nous avons récemment vu qu’Apple TV+ était la plateforme de streaming la mieux notée par les spectateurs en France. Elle est devant Disney+, Canal+, Netflix et Amazon Prime Video.

Si vous avez une Freebox Delta ou One, il suffit de redémarrer votre Freebox Player pour avoir la mise à jour 1.4.0 et ainsi avoir accès à Apple TV+.