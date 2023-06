Tim Cook, le patron d’Apple, a accordé une interview au Journal du Dimanche où il a notamment été question de parler de la France. Le dirigeant a également évoqué la WWDC 2023, qui vient d’avoir lieu.

Une mise en avant de la WWDC et des développeurs

Tim Cook explique que la WWDC est « l’une de nos semaines préférées de l’année », notamment parce qu’elle « nous donne une chance de célébrer les développeurs et leur passion, leur créativité, leur désir — qui correspond au nôtre — de changer le monde ». Il souligne qu’il y a désormais 36 millions de développeurs enregistrés au programme d’Apple, « un chiffre tout simplement inimaginable ». Selon ses dires, « la création en 2008 de l’App Store — un an après l’annonce de l’iPhone — a tout changé », essentiellement parce qu’il y avait nettement plus de développeurs intéressés. Auparavant, c’était un événement qui se focalisait surtout sur le Mac, dont la communauté « est plus restreinte, il faut le reconnaître », admet Tim Cook.

Toujours au sujet des développeurs, le dirigeant d’Apple dit que l’âge moyen a baissé « parce que la pratique du code s’est largement répandue ». Il juge toutefois que ce n’est pas encore suffisant. Il ajoute qu’il y a 1,8 million d’applications sur l’App Store.

Qu’en est-il de la WWDC 2023, est-ce que cela fut un rendez-vous de taille avec l’Apple Vision Pro et les autres annonces ? « Avant même qu’il ait lieu, nous étions en tout cas convaincus en interne que cette édition serait la meilleure de toute notre histoire », dit Tim Cook. Il ajoute que « les annonces qui y sont faites ne sont pas exclusivement réservées aux fanatiques de la tech. Nous fabriquons des produits pour tout le monde ».

Tim Cook vante la France

Vient ensuite le cas de la France. Pour Tim Cook, « la France est intéressante, parce qu’elle se situe au carrefour de la créativité, de la culture et de l’innovation ». Il dit qu’on le voit avec le cinéma et le design, ainsi qu’avec les développeurs. « Ceux de la sphère iOS représentent 300 000 personnes. Ils ont collectivement mis 40 000 applications sur l’App Store. C’est énorme ». Il détaille ensuite :

C’est l’une des plus grandes communautés d’Europe, en effet. En France, nous nous sommes impliqués dans la Station F dès ses débuts. Et la Station F a connu un très grand succès. À tel point que ce modèle est désormais déployé dans d’autres parties de l’Europe. Nous travaillons également avec Simplon, pour la formation, d’abord dans la région parisienne, puis partout en France, pour essayer de sensibiliser au code le plus grand nombre de personnes possibles. Surtout celles qui n’en auraient pas l’opportunité.

Toujours au sujet de la France, Tim Cook explique qu’il s’est récemment rendu au Festival de Cannes pour promouvoir Killers of the Flower Moon, le nouveau film de Martin Scorsese qu’Apple produit. « Ce festival est formidable. C’est tellement bien fait. La France a une image spectaculaire grâce à cet événement. Par la façon dont il est mis en scène, les célébrations, la créativité et le talent », dit le dirigeant.

Dernier point, l’accord entre Apple et Canal+ pour intégrer les contenus d’Apple TV+. « En France, nous avons également conclu un accord avec Canal+. Nous en sommes très fiers. C’est un partenariat plutôt qu’une transaction, à mes yeux. Et c’est un accord à long terme », conclut Tim Cook.