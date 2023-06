Le leaker et collectionneur de prototypes Apple Kosutami a publié sur son compte Twitter plusieurs clichés du câble supposé qui relie l’Apple Vision Pro à sa batterie externe, l’ensemble du câble étant donc parfaitement détachable. On constate en outre que les deux extrémités du câble sont propriétaires. Cette fuite « confirme » ce que l’on pouvait déjà pressentir à la simple vision (hum…) de la batterie et de son câble : une encoche à la base de la batterie laissait en effet comprendre que le câble pouvait être retiré. On note aussi que le câble du Vision Pro est entièrement tissé sur sa longueur et que son épaisseur conséquente empêchera sans doute tout emmêlement du fil.

Ce câble peut être acheté en Chine pour 85 dollars, et l’on imagine sans peine le montant record que fera payer Apple de son côté pour son simple remplacement. Autre leak, qui concerne cette fois la batterie. Cette dernière afficherait une capacité électrique de 4780 mAh et peut être pliée afin de rentrer dans le boitier de la batterie externe.

Extra pictures for AVP Charging cable. Now feel free to retweet or news up it with source mentioned #Apple #appleinternal pic.twitter.com/rolGxHz21X — Kosutami (@KosutamiSan) June 11, 2023