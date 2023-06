Le SDK de visionOS est disponible depuis quelques heures pour les développeurs, et l’on peut donc déjà voir à quoi ressemblera l’interface sous le casque via le simulateur intégré à l’outil. Notre confrère de 9to5Mac a ainsi publié plusieurs screenshots via ce SDK, qui permettent de se faire une meilleure idée de l’interface du Vision Pro. On constate que plusieurs « faux » environnements AR sont disponibles (un salon, une salle d’art moderne, une cuisine), avec pour chaque lieu un choix d’éclairages différents (plus éclairé ou plus sombre).

La page d’accueil, l’affichage en multi-écrans, la saisie au clavier (avec déjà les émojis compatibles), l’affichage des paramètres ou de Plans, tout est en fait déjà encapsulé dans l’interface, ce qui montre au passage qu’Apple a déjà considérablement avancé de son côté et que le gros du travail reste bien du côté des développeurs qui vont devoir désormais créer des « expériences » pour le Vision Pro.

Pour rappel, l’Apple Vision Pro sera disponible à la vente aux Etats-Unis au début de l’an prochain. Le prix est de 3500 dollars, soit probablement 4000 euros environ lorsque l’appareil sera disponible en Europe, et plus encore pour les porteurs de lunettes (qui devront payer des optiques correctives à insérer dans le casque).