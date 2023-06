Vendredi 23 juin, Apple a fait appel de la décision d’un juge du NLRB (National Labor Relations Board) qui estimait récemment que la firme de Cupertino avait enfreint les lois sur le travail en menant des interrogatoires « coercitifs » auprès de ses employés et des sympathisants pro-syndicats . Les avocats d’Apple ont rétorqué ne pas être d’accord avec ce verdict et estiment qu’Apple a une culture d’entreprise collaborative qui la pousse à avoir des communications « ouvertes, honnêtes et directes » avec ses employés.

La procédure d’appel suivra la procédure habituelle du NLRB. Jusqu’à un potentiel retournement de situation, Apple se voit interdit de confisquer la « littérature pro-syndicale » dans les salles de repos ou « d’interférer avec, de restreindre ou de contraindre les employés » dans l’exercice de leurs droits. Pour rappel, c’est la première fois que le NLRB statut contre Apple. La poussée syndicale dans les Apple Store pose décidément beaucoup de problèmes à Apple, et prouve sans aucun doute que les conditions de travail dans les boutiques sont encore loin de l’idéal de bien être pourtant matraqué par la firme de Cupertino.