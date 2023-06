Apple fait le nécessaire pour la production des iPhone 15 et mise notamment sur les iPhone 15 Pro, comme le montrent les données du cabinet Display Supply Chain Consultants (DSSC) en ce qui concerne les écrans.

Les commandes d’écrans pour les iPhone 15 au cours du mois de juin sont 100% plus élevées que les commandes d’écrans pour les iPhone 14 au cours de la même période il y a un an. DSCC constate également un pourcentage plus élevé d’écrans pour les iPhone 15 Pro que pour les iPhone 14 Pro il y a un an.

« Avec le mélange actuel des livraisons d’écrans pour les iPhone 15, les modèles Pro représentent une part de 58% contre 43% pour les iPhone 14 Pro au cours de la période juin-juillet » , rapporte DSCC. En juin, le cabinet a observé une baisse de 22% des livraisons d’écrans des iPhone 14 par rapport à celles des iPhone 13 d’une année sur l’autre.

Apple a donc décidé de beaucoup misé sur les iPhone 15 Pro cette année. C’est moyennement une surprise quand on regarde ce qui s’est passé l’année dernière. En effet, la demande pour les iPhone 14 Pro a été nettement supérieure à celle pour les non-Pro, ce qui a d’ailleurs étonné Apple. Par conséquent, Apple avait quelques problèmes de stock : la demande était supérieure à l’offre. L’idée cette année est de ne pas répéter le même scénario et avoir un bon stock d’iPhone 15 Pro dès le départ.