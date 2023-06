AAPL a battu un nouveau record dans la journée d’hier, parvenant à atteindre la cotation de 188,39 dollars l’action (après ouverture à 185,89 dollars). Cela signifie qu’à un instant T de cette folle journée de cotation, la capitalisation d’Apple a atteint les 2958 milliards de dollars, frôlant ainsi la barre des 3000 milliards de dollars. Ce n’est pas la première fois qu’AAPL passe tout près des 3000 milliards : cette barre symbolique avait déjà été frôlée au mois de janvier 2022.

Malgré les déboires liés aux difficultés de production d’iPhone 14 Pro à la fin de l’an dernier, les investisseurs continuent donc de faire massivement confiance à Apple. La preuve est faite aussi que la présentation de l’Apple Vision Pro n’effraie par les analystes financiers et les actionnaires d’Apple (qui sont souvent les deux à la fois du reste). Il y a cependant plus de chances que cet optimisme financier soit dû à la sortie prochaine de l’iPhone 15 Pro, annoncé avec un design différent et des capacités photographiques impressionnantes. Ce modèle devrait aussi disposer d’un port USB-C en Europe.