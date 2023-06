Les fuites continuent pour le Beats Studio Pro, avec le nouveau casque audio d’Apple qui serait disponible le 19 juillet selon les informations de Myke Hurley. Il a affirmé dans son podcast avoir obtenu l’information d’une source qui avait vu juste auparavant concernant les écouteurs Beats Studio Buds +.

Le casque sera disponible en quatre coloris, à savoir noir, marron foncé, bleu nuit et beige. Une précédente fuite a révélé le prix, à savoir 399,99 euros en France et dans le reste de l’Europe. De fait, ce serait le même tarif que l’actuel Beats Studio 3 chez Apple, bien qu’il soit possible de l’acheter pour 209,99 euros chez Amazon. Concernant les références, on retrouvera MQTP3ZM/A, MQTT3ZM/A, MQTQ3ZM/A et MQTR3ZM/A.

Il faut par ailleurs s’attendre à la présence d’un port USB-C, de micros améliorés, de profils sonores optimisés, d’un nouvel étui de transport et de la prise en charge de fonctionnalités propre à Android telles que Fast Pair (appairage rapide) et Localiser mon appareil. Le casque aura toujours une prise jack de 3,5 mm. D’autre part, Apple devrait proposer une réduction active du bruit améliorée et une meilleure autonomie.

Apple n’a encore rien dit sur le Beats Studio Pro. Le casque a fait sa première apparition en mai dernier avec le code de macOS 13.4. On l’a également récemment aperçu chez la FCC aux États-Unis.