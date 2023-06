Vous vous demandez certainement à quoi correspondent certains symboles sur l’étiquette de vos vêtements. iOS 17 vient à la rescousse, puisque l’application Photos est capable de donner la signification de chacun d’entre eux.

Comme l’a remarqué Federico Vittici, si vous prenez en photo une étiquette d’un vêtement avec des symboles, la fonction de recherche visuelle d’iOS 17 s’active et vous pouvez sélectionner tel ou tel symbole pour avoir la signification.

L’iPhone fournit une explication pour chaque symbole figurant sur l’étiquette et une pression sur l’explication permettra d’obtenir plus d’informations sur le site Web qu’Apple utilise en source. Pour les instructions de lavage, Apple s’appuie sur la plate-forme de navigation en ligne gérée par l’Organisation internationale de normalisation.

Parmi les symboles reconnus, on retrouve la température à définir pour la machine à laver, les recommandations de blanchiment, les restrictions de séchage, les températures de repassage et plus encore.

Ça ne s’arrête pas là en réalité, étant donné qu’iOS 17 peut également détecter les symboles sur le tableau de bord d’une voiture et là encore donner une signification pour chacun d’entre eux.

Il y a pour le moment une limitation : la reconnaissance des symboles ne fonctionne pas si l’iPhone est configuré en français. Il faut basculer son iPhone en anglais, ainsi que changer la région et choisir les États-Unis. Cela a lieu dans Réglages > Général > Langue et région.