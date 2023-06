L’Apple Vision Pro plaît à certaines personnes et l’une d’entre elles est Palmer Luckey, le cofondateur d’Oculus. Selon ses dires, Apple a visé juste avec son produit, et ce à plusieurs niveaux.

Il est d’abord question de la batterie. Apple a choisi de proposer une batterie externe qui permet d’utiliser le Vision Pro pendant deux heures. Palmer Luckey explique qu’il voulait lui-même proposer une batterie externe avec les casques d’Oculus :

Pour être clair, c’est la bonne façon de faire les choses. Et j’en étais un fervent défenseur chez Oculus. Malheureusement, c’est une bataille que j’ai perdue durant mes dernières années. Et ils ont tout fait pour mettre toutes les batteries, tout le traitement dans le casque lui-même, et pas seulement dans le casque, mais à l’avant du casque lui-même.