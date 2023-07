Storyteller est une merveille de DA et de game design. Ce jeu d’Annapurna Interactive est un puzzle-game qui permet de résoudre et de raconter des histoires en plaçant directement des personnages, des lieux et des objets dans des petites scénettes. C’est beau, superbement conçu, et pour ne rien gâcher l’humour permanent parfois proche des Monty Python finie de parfaire ce très joli titre. Jusqu’ici disponible uniquement sur PC et Nintendo Switch (qui récupère décidément tout ce qui se fait de bien sur cette gen), Storyteller s’annonce donc sur iOS… via Netflix Games.

En d’autres termes, et comme cela commence à être une (mauvaise ?) habitude, les belles nouveautés de l’App Store sont de plus en plus souvent captées par le géant américain au N rouge. Sur mobile désormais, jouer aux meilleurs titres (ou en tout cas une grosse proportion de ces derniers) nécessite donc de disposer d’un compte Netflix. L’abonnement en vaut-il la chandelle pour autant (si on n’est pas déjà abonné bien sûr) ? A vous de voir… Storyteller sera disponible dans l’App Store le 26 septembre prochain, une sortie accompagnée pour l’occasion de nouveaux personnages et de nouvelles histoires à raconter.