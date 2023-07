Tout juste disponible, iOS 17 bêta 3 apporte son petit lot de nouveautés, dont une adossée à Apple Card. Disponible depuis peu aux Etats-Unis, Apple Savings est un compte épargne avec un taux d’intérêts très élevé (4,15%) et qui de plus s’alimente automatiquement lors des achats grâce au système du cashback. Depuis le lancement du nouveau service, les utilisateurs se plaignaient de la durée des transferts d’argent de leur compte bancaire vers Apple Savings, des plaintes auxquelles Apple a répondu à sa manière : désormais, dans iOS 17 bêta 3, Savings précise que la durée de transfert a été… allongée ! « Les fonds sont généralement disponibles pour retrait au plus tard le 5e jour ouvrable » alors que dans la version actuelle d’Apple Savings, il est précisé que les transferts « prennent généralement 1 à 3 jours ouvrables ».

Les transferts seront donc toujours aussi longs, mais au moins les utilisateurs sont prévenus cette fois. Il n’est pas sûr toutefois que cette « solution » diminue la grogne des propriétaires d’Apple Cards… Pour rappel, Apple Savings est toujours supporté par Goldman Sachs, mais il se murmure que le deal entre Apple et la banque d’affaires pourrait bientôt être rompu au profit d’un autre organisme bancaire.