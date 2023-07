Les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient avoir le droit à un coloris bleu foncé, si l’on en croit une indiscrétion du leaker Unknownz21, qui a déjà eu de bonnes informations dans le passé.

Le coloris bleu est annoncé pour avoir une finition brossée qui ne ressemble pas à l’acier inoxydable qu’Apple a utilisé dans le passé. Cela s’explique par le fait que les iPhone 15 Pro sont en titane. La couleur est similaire au bleu qu’Apple a utilisé pour les iPhone 12 Pro, mais elle se veut plus sombre et avec plus de gris pour mieux compléter la finition en titane.

En plus du bleu foncé, Apple proposerait les iPhone 15 Pro en argent, gris sidéral/noir espace et gris titane.

D’autre part, il y a eu quelques rumeurs concernant un iPhone 15 Pro rouge foncé. Mais Unknownz21 a discuté avec ses sources et indique n’avoir eu aucun écho suggérant qu’Apple prépare un tel modèle. À l’inverse, le coloris bleu a été utilisé à plusieurs reprises avec les prototypes. MacRumors confirme indépendamment qu’un modèle bleu est effectivement testé par Apple.

Qu’en est-il des iPhone 15 et 15 Plus, à savoir les modèles non-Pro ? Si l’on s’en tient aux quelques rumeurs qui circulent à leur sujet, les coloris seront rose vif, bleu-vert (cyan) et vert menthe.