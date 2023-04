Apple a prévu plusieurs changements pour les iPhone 15 Pro, mais le modèle standard et le modèle Plus ne vont pas être oubliés pour autant. Si l’on en croit une nouvelle fuite, il sera question de verre dépoli et d’un coloris bleu-vert (cyan).

Sur Weibo, un leaker qui a déjà fait ses preuves dans le passé (il avait notamment évoqué l’iPhone 14 jaune avant l’officialisation) annonce qu’Apple utilisera du verre dépoli au dos des iPhone 15 et iPhone 15 Plus. En comparaison, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus ont un dos en verre brillant, tandis qu’Apple utilise un dos mat texturé sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Si Apple utilise un nouveau procédé de verre dépoli pour la vitre arrière de l’iPhone 15, cela pourrait suggérer des changements de design pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Les téléphones Pro devraient avoir une partie en titane. Il est possible qu’Apple utilise une finition brillante pour le verre arrière afin de compléter les bordures mates. Ce n’est pas encore confirmé cependant.

Le même leaker assure qu’Apple proposera cette année un coloris bleu-vert (cyan), là encore pour l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus. Selon ses dires, le coloris sera similaire au vert que l’on retrouve sur les iPhone 12 et 12 mini. Pour le coup, il s’agit d’un vert clair.

iPhone 12 vert

Pour rappel, une précédente rumeur avait indiqué qu’Apple devrait proposer un coloris rouge foncé pour les iPhone 15 Pro.