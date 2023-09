Nous avons le droit à un nouvel aperçu des coloris pour les iPhone 15 et 15 Pro grâce à deux nouvelles vidéos qui dévoilent des maquettes. Cela permet de se faire une idée de ce qu’Apple va annoncer lors de sa keynote le 12 septembre.

Pour les iPhone 15 et 15 Plus, on retrouve les coloris bleu, noir, jaune, rose et blanc. Le moins que l’on puisse dire est que les choix d’Apple sont discutables cette année. Il n’y a pas forcément un coloris qui sort du lot, contrairement à certains modèles des années précédentes.

L’iPhone 15 bleu est très clair et se rapproche du blanc. Pour le jaune, c’est différent de l’iPhone 14 jaune qu’Apple a lancé il y a quelques mois. Celui-ci est « jaune banane », là où l’iPhone 15 est très clair en comparaison. En ce qui concerne le modèle rose, on se rapproche de ce qu’Apple a proposé avec l’iPhone 13.

Time for the iPhone 15 to get some love. I like the muted blue. You? pic.twitter.com/7MhN1jGXHT — Jon Rettinger (@Jon4Lakers) September 6, 2023

Heureusement pour les utilisateurs, les coloris ne seront pas les seuls changements visuels. Les iPhone 15 et 15 Plus vont notamment adopter la Dynamic Island, passer sur un port USB-C et intégrer un meilleur capteur photo principal.

Du côté des iPhone 15 Pro et Pro Max, on découvre les coloris argent, gris, noir et bleu foncé. Là encore, il n’y a pas de folie de la part d’Apple.