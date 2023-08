Les iPhone 15 seront disponibles en plusieurs coloris et les détails à ce sujet se précisent aujourd’hui grâce à Unknownz21. Si l’on en croit les informations du leaker, Apple a testé plusieurs modèles.

Les tests de coloris pour les iPhone 15 et 15 Plus ont concerné les modèles rose/or rose, vert, bleu, jaune, orange et noir. Il est bien précisé ici qu’il s’agit des iPhone 15 et 15 Plus, et non des modèles Pro.

These are the colors that were tested on the base model iPhone 15, throughout different development stages:

– Pink / Rose Gold / Blush Gold

– Green

– Blue

– Yellow

– Orange (inconsistent mentions)

– Black / Midnight / Dark / Basalt

We should see at least some of these

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 21, 2023