Les coloris des différents iPhone 15 font beaucoup parler d’eux en ce moment et cela continue aujourd’hui avec un modèle vert clair. Cela concernerait les iPhone 15 et iPhone 15 Plus. Les modèles Pro et Pro Max seraient ainsi mis de côté.

iPhone 12

Selon les dires du leaker Majin Bu, les iPhone 15 et 15 Plus auront un vert clair qui sera plus que similaire au coloris qu’Apple a proposé avec l’iPhone 12. Unknownz21 (URedditor), autre leaker bien informé au sujet d’Apple, confirme les informations du jour sur le coloris.

The iPhone 15 series could receive the green color. A mockup of this color was also made. It looks like it will be very similar to the green already seen on the iPhone 12 series. pic.twitter.com/8MI8kJciw6

