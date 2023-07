Apple propose aujourd’hui au téléchargement la première bêta publique pour iOS 17 sur iPhone et iPadOS 17 sur iPad. Les développeurs peuvent déjà tester les bêtas depuis un peu plus d’un mois maintenant.

La première bêta publique correspond à la troisième bêta d’iOS 17 pour les développeurs. Pour être précis, c’est la même version que celle distribuée hier (build 21A5277j).

Pour tester le nouveau système d’exploitation, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta. Sélectionnez « iOS 17 Public Beta » (si ça n’apparaît pas, rendez-vous sur beta.apple.com et connectez-vous avec votre compte Apple). Revenez en arrière et la bêta va apparaître. Vous pouvez alors lancer le téléchargement.

Qu’en est-il de la stabilité ? C’est bon dans l’ensemble, selon nos constatations et celles d’autres personnes. Tout n’est parfait, c’est certain. Il reste quelques bugs ici et là. Mais pour une bêta à ce stade, c’est globalement stable.

Du côté de l’autonomie, c’était moyen avec les deux premières versions, mais ça s’est amélioré avec la bêta 3 (et donc la première bêta publique). C’est un point positif.

Voici les iPhone compatibles avec iOS 17 :

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2e génération ou ultérieure)

Et les iPad :

iPad Pro (2e génération et modèles ultérieurs)

iPad Air (3e génération et modèles ultérieurs)

iPad (6e génération et modèles ultérieurs)

iPad mini (5e génération et modèles ultérieurs)

Pour rappel, Apple a déjà dit que la version finale sera disponible à l’automne. Si l’on se base sur les précédentes mises à jour, ce sera en septembre.