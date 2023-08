Apple rend disponible la sixième bêta publique (build 21A5326a) d’iOS 17 sur iPhone et d’iPadOS 17 sur iPad. Elle débarque une semaine après la précédente et quelques heures après la bêta 8 pour les développeurs. Cette dernière et la nouvelle bêta publique sont identiques.

Aucune nouveauté particulière n’a été remarquée avec la nouvelle bêta d’iOS 17. C’est normal à ce stade, Apple préfère se focaliser sur la correction des bugs et les améliorations générales. La version finale sera bientôt disponible, Apple est donc en train de peaufiner la mise à jour.

Quand Apple proposera-t-il la version finale d’iOS 17 ? Il n’y a pas encore une date officielle, mais il est toutefois possible de la deviner. En effet, le constructeur a officialisé la keynote pour la présentation des iPhone 15, elle aura lieu le 12 septembre. On peut donc s’attendre à la release candidate (qui correspondra à la version finale) le 12 septembre pour les développeurs et testeurs publics. Quant à la disponibilité pour réellement tout le monde, cela devrait intervenir la semaine suivante.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la sixième bêta publique d’iOS 17. Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez rejoindre l’aventure, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta. Sélectionnez « iOS 17 Public Beta » (si ça n’apparaît pas, rendez-vous sur beta.apple.com et connectez-vous avec votre compte Apple). Revenez en arrière et la quatrième bêta va apparaître. Vous pouvez alors lancer le téléchargement.