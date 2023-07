La troisième bêta d’iOS 17 (et la première pour les testeurs publics) a ajouté une nouveauté au niveau des captures d’écran d’une page entière. Il est désormais possible de les enregistrer dans l’application Photos.

Avec iOS 16, il est déjà possible de faire une capture d’écran d’une page entière dans des applications comme Safari, Notes et Plans. Il faut pour cela faire une capture d’écran en maintenant les boutons sur son iPhone ou iPad, toucher l’image qui apparaît dans le coin inférieur gauche de l’écran puis choisir « Pleine page ». Dans le cas de Safari, il est possible d’enregistrer tout ce qui est présent et ainsi avoir une longue capture, au lieu de seulement garder ce qui est affiché à l’écran.

Avec iOS 17, la fonction est toujours présente et Apple a même ajouté une option « Enregistrer dans Photos ». Comme le nom l’indique, cela permet de sauvegarder la longue capture au sein de l’application Photos, ce qui n’était pas possible auparavant. Ça l’était en réalité, mais cela nécessitait de passer par des applications tierces. C’est désormais proposé nativement avec iOS 17.

Cette nouveauté est disponible avec iOS 17 sur iPhone, ainsi qu’iPadOS 17 sur iPad et macOS Sonoma sur Mac.

Apple a proposé hier la première bêta publique, qui est arrivée un mois après celle pour les développeurs. La phase de bêta va se poursuivre tout l’été. Il faudra attendre septembre pour la version finale.