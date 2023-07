Si votre fantasme est d’assister à un match des Spurs et de vous ébahir devant les highlights du prodige français Wembanyama, alors cette info est faite pour vous : si l’on en croit en effet les bonnes sources du New York Post, Apple et la National Basket Association (NBA) auraient démarré les négociations pour la diffusion de matchs de basket en environnement immersif sous le casque XR Vision Pro. Adam Silver, le commissaire de la NBA, a même déclaré à la conférence Sun Valley que la retransmission live des matchs sur l’Apple Vision Pro était l’un des objectifs de l’association, ajoutant que la NBA travaillait actuellement « en étroite collaboration avec Apple ».

Pour rappel, suite à la keynote du Vision Pro, des journalistes avaient pu essayer le casque pendant une trentaine de minutes, et parmi les démos proposées se trouvait une séquence immersive montrant justement un match de NBA. Dans leur grande majorité, ces premiers testeurs ont rapporté un niveau d’immersion stupéfiant, très proche de celui que l’on pourrait ressentir en état réellement présent sur place. Cette démonstration laisse aussi entendre qu’Apple dispose déjà de tout le matériel disponible pour diffuser en 4K immersive des compétitions sportives ou des concerts par exemple, l’avantage étant ici qu’il ne sera plus nécessaire de prendre un billet d’avion Paris-Los Angeles pour assister au dernier concert de Rihanna ou au prochain match des Lakers. Reste aussi à savoir comment seront diffusés ces matchs, même si le système par abonnement (comme la MLS) semble le plus probable…