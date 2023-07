La tournée The Love, Damini de Burna Boy fera donc un détour par Apple Music Live ! L’artiste nigérien, à qui l’on doit une floppée de tubes irrésistibles (Ye, Anybody, Real Life, etc.), sera au London Stadium le 19 juillet prochain. Pour rappel, The Love, Damini est aussi le nom du 7ème album de l’artiste sorti en 2022. Le concert de Burna boy sera diffusé bien entendu sur Apple Music mais aussi sur le compte TikTok d’Apple Music (Apple doit penser que c’est une bonne façon de faire comprendre aux « djeuns » qu’Apple Music c’est cool et qu’il serait bon de s’y abonner).

The Love, Damini world tour is coming to #AppleMusicLive! Watch @burnaboy's epic show from London Stadium this Wednesday, July 19th at 12PM PT on Apple Music and @tiktok_us.https://t.co/vc6qKDgCUZhttps://t.co/LTYt73LnhV pic.twitter.com/ypBYeC5mfx — Apple Music (@AppleMusic) July 17, 2023

Burna Boy succède donc à Ed Sheeran, qui était l’artiste du dernier concert Apple Music Live. Un simple constat : Apple Music ne fait pas dans les groupes ou les artistes encore inconnus du grand public. Il se murmure enfin que l’an prochain, après le lancement de l’Apple Vision Pro, les concerts Apple Music Live pourraient être retransmis sous le casque en environnement immersif.