Adam Mosseri, le patron d’Instagram, l’assure : Android est meilleur qu’iOS. Il a fait cette déclaration sur Threads, le nouveau réseau social de Meta (maison-mère de Facebook, Instagram et WhatsApp).

Tout est parti d’un message posté par le YouTubeur Marques Brownlee (MKBHD) qui a invité ses abonnés sur Threads à poster un commentaire à chaud sur le monde de la tech. Ce a quoi, le patron d’Instagram a répondu : « Android est désormais meilleur qu’iOS ». Il ne précise pas pourquoi il préfère le système d’exploitation de Google à celui d’Apple.

Ce n’est pas la première fois qu’Adam Mosseri n’est pas très positif avec iOS. Par exemple, il n’existe pas une application iPad pour Instagram. Le dirigeant avait assuré en début d’année entendre « souvent » une requête pour une telle application, mais dans le même temps, « ce n’est toujours pas un groupe de personnes assez important pour être une priorité ». Il avait ajouté : « J’espère y arriver à un moment donné, mais pour l’instant nous sommes très occupés par d’autres choses ».

En septembre 2021, il avait déclaré qu’une application Instagram sur iPad « serait bien », tout en précisant que ce n’était pas prévu dans l’immédiat. Et en 2020, il a assuré que « nous aimerions créer une application pour iPad. Mais nous n’avons qu’un nombre limité de personnes et beaucoup à faire, et ce n’est pas apparu comme étant la prochaine meilleure chose à faire ».